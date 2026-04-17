Лукашенко: США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия

США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия — это показал конфликт в Иране, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

В интервью ведущему RT Рику Санчесу он отметил, что Америка по своей мощи супердержава, но не суперсила. По его словам, американцам не стоит лезть и в Китай.

«Американцы должны остановиться. И понимать, что, кроме интересов США… кроме ваших интересов, даже в Западном полушарии есть страны — а они есть, — у которых есть свои интересы», — добавил Лукашенко.

Также он отметил, что американский лидер Дональд Трамп показал на Ближнем Востоке истинное лицо США.

Лукашенко назвал Соединённые Штаты «самыми настоящими диктаторами» и заметил, что Вашингтону следует поучиться демократии у Минска.