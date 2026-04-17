Лукашенко: США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия
США ничего не смогут сделать с Россией с помощью оружия — это показал конфликт в Иране, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В интервью ведущему RT Рику Санчесу он отметил, что Америка по своей мощи супердержава, но не суперсила. По его словам, американцам не стоит лезть и в Китай.
Также он отметил, что американский лидер Дональд Трамп показал на Ближнем Востоке истинное лицо США.
Лукашенко назвал Соединённые Штаты «самыми настоящими диктаторами» и заметил, что Вашингтону следует поучиться демократии у Минска.