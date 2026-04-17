Трамп назвал условие снятия блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива сохранится до подписания сделки с Ираном. Условие снятия блокады назвал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и беспрепятственному проходу, однако военно-морская блокада будет действовать в полном объеме только в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100 процентов», — заявил он.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи объявил, что Иран полностью открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.