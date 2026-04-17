Названа возможная дата новых переговоров Ирана и США

Второй раунд мирных переговоров Ирана и США может состояться 19 апреля.

Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает портал Axios.

«Ожидается, что переговоры (США и Ирана — Прим. «Лента.ру») пройдут в Исламабаде, вероятно, в воскресенье», — указывает издание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит Ирана и США.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала первого раунда американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.