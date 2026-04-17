Еврокомиссия ответила на обвинения России

Еврокомиссия (ЕК) не нашла признаков использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) неба Европы для ударов по России. Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер, ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Стало известно о «невосполнимой потере» Киева

ВС РФ после освобождения села Волчанские Хутора активно продвигаются в сторону Харькова, потеря которого станет «невосполнимой». Как сообщает aif.ru, об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой.

В США заподозрили у Трампа страшное заболевание

Агрессия и резкие высказывания президента США Дональда Трампа могут быть связаны с быстро прогрессирующим заболеванием, и «это действительно очень пугает». Такое мнение высказал доктор Джон Гартнер, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Генерал назвал условие быстрого завершения СВО

Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов и военной техники. Конфликт может завершиться в течение месяца, если прекратится военная помощь со стороны Европы, заявил News.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Мадьяр назвал сроки возобновления поставок российской нефти

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию могут возобновиться на следующей неделе. Об этом заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, его слова приводит РИА Новости.

Россияне столкнулись с визовым беспределом в Москве

Россияне жалуются на невозможность записаться на подачу документов для британской визы. Как сообщает Telegram-канал Shot, все свободные места в онлайн-очереди быстро занимаются перекупщиками, которые после предлагают их желающим по цене в 25 тысяч рублей.

Поставки российской нефти в Европу обрушились

В феврале 2026-го поставки нефти из России в Евросоюз (ЕС) обрушились. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Германия столкнулась с новым кризисом

Ведущие авиаперевозчики Германии обратились к правительству с призывом принять экстренные меры на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, включая высвобождение стратегических запасов керосина, чтобы избежать массовых сокращений рейсов в разгар летнего сезона, сообщает Bloomberg.

Названы самые высокооплачиваемые артисты России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певец Григорий Лепс и солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева — одни из самых высокооплачиваемых артистов России. Об этом сообщает News.ru.

Скандал вокруг «Зенита» получил развязку

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС опубликовала решение по обращению санкт-петербургского «Зенита» и контрольно-дисциплинарного комитета с просьбой проверить решение судьи Сергея Карасёва удалить с поля нападающего Педро в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

