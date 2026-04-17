Лукашенко раскрыл, какой сигнал дали США ударом по школе в Иране

В США не соблюдают никаких прав человека, что подтверждается ударом, который они нанесли по начальной школе для девочек в Иране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На фоне таких вопиющих нарушений разговоры о правах человека – это лишь «болтовня», заявил он в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Какие права человека, если вы разбомбили школу в независимой суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч км от вас... Ничем вам не угрожала, вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя», — подчеркнул политик.

Он добавил, что случившееся полностью перечеркнуло все слова об американской демократии. Разговоры о ней, как и о правах человека на фоне факта произошедшего – это только «болтовня», подчеркнул Лукашенко.

Напомним, начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Жертвами атаки стали 175 человек. Комментируя инцидент, Дональд Трамп заявил, что в обстреле школы виноват Иран, однако позднее выяснилось, что обломки ракеты, ударившей по школе, имеют маркировку, характерную для американских боеприпасов.

Кроме того, в тот же день американская ракета, не прошедшая боевые испытания, поразила спортзал и школу в иранском Ламерде. Отмечается, что военные целились по военному комплексу, школа располагалась рядом.