Зеленский собрался на встречу мировых лидеров по Ормузскому проливу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении принять участие во встрече мировых лидеров по Ормузскому проливу.

Об этом он сообщил в обращении в Telegram.

«Сегодня я еще приму участие во встрече по Ормузу. Многие лидеры собираются для координации, чтобы обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Теперь мир точно знает, где находится этот пролив и почему он так важен», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что украинская экспертиза по ведению боевых действий в Черном море якобы будет полезна для ситуации на Ближнем Востоке.

17 апреля между Ливаном и Израилем началось 10-дневное перемирие. Тегеран полностью открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня.