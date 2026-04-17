Стало известно о панике у жителей Финляндии из-за запуска российской ракеты

Свечение в ночном небе после запуска российской ракеты напугало граждан Финляндии, живущих на востоке страны, они начали массово звонить в службу спасения. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что в ночь на пятницу, 17 апреля, финны заметили яркое световое явление, оказавшееся следом от запущенной Россией ракеты-носителя.

«Ракета была видна на большой территории страны и вызвала множество звонков в службу спасения», — говорится в сообщении.

По данным Yle, ракета не представляла опасности, а использовалась для запуска спутников.

Ранее полиция Финляндии определила, что четыре упавших на финскую территорию дрона были запущены Украиной.