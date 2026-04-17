Трамп отреагировал на открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к свободному проходу. Спасибо!» — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламская Республика полностью открыла Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

Иран полностью открыл Ормузский пролив

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию. По его словам, предложение было отклонено, но оно остается в силе.