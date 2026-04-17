Зеленский назвал стратегическую задачу Украины

Создание собственной противовоздушной обороны (ПВО), включая системы и ракеты является стратегической задачей Украины.

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Самое главное, двигаемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону — все необходимые форматы ПВО — системы, ракеты и тому подобное. Это серьезная стратегическая задача для Украины — реальная задача, которая будет гарантировать защиту на десятилетия», — написал он.

По словам главы государства, лицензии на производство необходимых вооружений и промышленная база для этого — ключевые вопросы, которые Киев рассматривает в качестве гарантий безопасности.

В ночь на 16 апреля Украина подверглась массированному удару. Как сообщил военкор Александр Коц, в ходе атаки порты Одесской области оказались не прикрыты системами ПВО, из-за чего они были «накрыты» без противодействия.