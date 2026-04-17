Новая операция США против Ирана: причины, задачи и последствия

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале новой операции против Ирана, которая получила название «Экономическая ярость». Рассказываем, что о ней известно и к каким последствиям может привести новая попытка надавить на Тегеран.

Удар по иранской экономике

Как сообщает «Лента.ру», 16 апреля Хегсет заявил, что Минфин США начал операцию «Экономическая ярость», которая призвана создать максимальное давление на Тегеран, чтобы склонить тот к «мудрому выбору».

Министр обороны подчеркнул, что экономическое давление затронет все правительство Ирана. Хегсет напомнил, что американские войска однажды уже перешли «от крупных боевых операций к блокаде мирового класса» и у них есть возможность сделать это снова — «очень быстро и даже мощнее, чем когда-либо».

Кроме того, глава Пентагона пригрозил, что при сохранении блокады Ормузского пролива Американские войска начнут бомбить энергетическую инфраструктуру Ирана.

Позднее глава Минфина Скотт Бессент дал пояснения. Как сообщает Mail.ru, он рассказал, что министерство задействует все свои инструменты против тех, кто «продолжает поддерживать террористическую деятельность Ирана». Реализация «Экономической ярости» подразумевает блокировку банковских счетов представителей высших кругов власти Ирана, а также введение вторичных санкций против компаний и стран, которые покупают энергоресурсов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль напали на Иран. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что операция Штатов получила название «Эпическая ярость». В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив. 13 апреля, после провала мирных переговоров Ирана и США в Исламабаде, политик объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

Прогнозы

Политолог-американист Константин Блохин считает, что «Экономическая ярость» свидетельствует о слабости Трампа. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что у Вашингтона остался «только экономический инструмент удушения».

«Они заблокировали Ормузский пролив, но сейчас есть новости, что какой-то иранский танкер прорвал эту блокаду. Блокада не тотальная. Здесь большие сомнения, смогут ли они удушить Иран в кратчайшие сроки, если они не смогли его удушить за последние десятилетия… То я думаю, что эта морская блокада ни к чему не приведет», — объяснил он.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил News.ru, что новая операция только усугубит энергетический кризис. По его мнению, американцы пытаются выправить свою репутацию после провала плана по свержению властей Ирана, а Хегсет только «расписывается в собственной некомпетентности.

Он также подчеркнул, что в рамках новой операции американцы планируют блокировать Ормузский пролив с противоположной стороны, чтобы затруднить проход иранских танкеров, главным образом в порты Китая, Индии и Пакистана. Однако перспективы невелики, ведь военные ресурсы Вашингтона уже истощены.