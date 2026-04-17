Словакия готовит военных к защите населения от вооруженных украинских мигрантов

ВС Словакии будут задействованы в обеспечении безопасности на фоне риска так называемой «вооруженной миграции» с Украины, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк в видеообращении на странице партии «Направление — социальная демократия» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, наибольшую угрозу подобная миграция представляет для восточных регионов Словакии, которые могут столкнуться с проникновением бывших участников боевых действий. Калиняк подчеркнул, что охраной правопорядка там придется заниматься не только полиции, но и армии.

«Это, к сожалению, может стать частью ежедневной жизни на востоке Словакии», — предупредил министр.

Калиняк отметил, что принимавшие участие в боевых действиях украинцы незаконно владеют оружием, включая крупнокалиберное, и создают угрозу резкого повышения уровня организованной преступности по всей Европе.

Он также напомнил, что руководство Словакии неоднократно выражало обеспокоенность по поводу бесконтрольного распространения оружия в зоне конфликта и потенциального роста преступности в приграничных районах.