В США заподозрили у Трампа страшное заболевание

Агрессия и резкие высказывания президента США Дональда Трампа могут быть связаны с быстро прогрессирующим заболеванием, и «это действительно очень пугает». Такое мнение высказал доктор Джон Гартнер, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По словам Гартнера, у главы США могут проявляться «признаки слабоумия». И также оценивают поведение Дональда Трампа и другие его коллеги, в частности, доктор Вин Гупта.

«Я думаю, что он уже не тот человек, каким был четыре недели назад. Мы наблюдаем, как в режиме реального времени ускоряется ухудшение. И это действительно очень пугает, потому что тот тип слабоумия, который, как мы думаем, у него есть - лобно-височная деменция. Основным компонентом ее является отсутствие подавления агрессивного поведения, а также потеря памяти и спутанность сознания», - пояснил Джон Гартнер.

Он напомнил, что именно лобные доли в мозге отвечают за оценку ситуации и удерживают от импульсивных действий. В случае проблем с этой частью мозга человек «теряет все внутренние запреты».

Трамп забеспокоился из-за загадочной гибели и исчезновения десяти ведущих ядерщиков

«И именно поэтому [Трамп] ведет себя так странно и фактически ведет к саморазрушению, он пишет посты в твиттере против папы римского или проклинает людей», - считает доктор.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на папу римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики. Американский лидер также заявил, что «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме. По его мнению, понтифик должен благодарить за свое избрание именно его.