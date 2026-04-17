Возможность предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сделка по Украине и вопрос ядерного оружия – эти и другие темы президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил в интервью с ведущим RT Риком Санчесом.

В состоявшейся сегодня беседе стороны затронули множество вопросов по внешней и внутренней политике, включая украинский конфликт, отношения с Евросоюзом и ядерное оружие. Лукашенко, в частности, оценил отношения с лидерами других стран, а также рассказал, каким видит будущее Белоруссии после своего ухода с поста президента.

Названо условие быстрого завершения СВО

Напомним, Рик Санчес после интервью с президентом Белоруссии пообщался с журналистами. Он, в частности, заявил, что Лукашенко не является диктатором, а нарративы, которые «вкладывают в голову» американцам, не являются верными. Ведущий отметил, что разговор с Лукашенко демонстрирует, что «есть другая реальность», и журналист хочет «показать миру, что нет однобокого взгляда на жизнь».