Карапетян выплатил залог в размере более 10 миллионов долларов

Российский предприниматель и лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян выплатил беспрецедентный залог суммой более 10 миллионов долларов. Об этом во время заседания суда в пятницу, 17 апреля, заявил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

— Беспрецедентный в истории Армении размер залога — четыре миллиарда драмов (около 10,6 миллиона долларов — прим. «ВМ»), — передает ТАСС.

15 апреля Самвел Карапетян заявил, что начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского. Предприниматель объяснил свое решение участием в выборах в парламент Армении, которые пройдут 7 июня, и уверенностью в своей победе.

11 апреля Карапетян сообщил что передает управление своим бизнесом детям, чтобы сосредоточиться на служении стране. В видеообращении, записанном во время нахождения под домашним арестом, бизнесмен подчеркнул, что он планирует заняться политической деятельностью.

17 июня 2025 года Самвела Карапетяна задержали за публичные призывы к захвату власти. Все началось после того, как он поддержал Армянскую апостольскую церковь, когда ее раскритиковал премьер-министр страны Никол Пашинян. Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».