Карапетян выплатил залог в размере более 10 миллионов долларов
Российский предприниматель и лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян выплатил беспрецедентный залог суммой более 10 миллионов долларов. Об этом во время заседания суда в пятницу, 17 апреля, заявил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
15 апреля Самвел Карапетян заявил, что начал процесс отказа от всех гражданств, кроме армянского. Предприниматель объяснил свое решение участием в выборах в парламент Армении, которые пройдут 7 июня, и уверенностью в своей победе.
11 апреля Карапетян сообщил что передает управление своим бизнесом детям, чтобы сосредоточиться на служении стране. В видеообращении, записанном во время нахождения под домашним арестом, бизнесмен подчеркнул, что он планирует заняться политической деятельностью.
