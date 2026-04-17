Макрона обвинили в попытке повлиять на выборы 2027 года

Французский политик Николя Дюпон-Эньян заявил, что президент Эммануэль Макрон хочет заблокировать президентские выборы, запланированные во Франции на 2027 год. Об этом Дюпон-Эньян написал в соцсети X, передают «Аргументы и факты».

Ранее Дюпон-Эньян, политик правых взглядов, заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2027 года. По его словам, Макрон «придумывает вымышленную угрозу», чтобы легитимизировать цензуру социальных сетей - «последнего пространства свободы, которое он не контролирует».

«Вырисовывается румынский сценарий: с одной стороны, непристойная медийная раскрутка Эдуара Филиппа или Габриэля Атталя, с другой - судебные угрозы против патриотических кандидатов. Сопротивляемся! На кону наша демократия», - призвал Дюпон-Эньян.

Шестнадцатого апреля, за год до президентских выборов, на которых будет определен его преемник, Макрон объявил о проекте закона по борьбе с «иностранным вмешательством». По его словам, такой закон необходим «для улучшения защиты французских выборов».

Макрон отметил, что вмешательство в выборы «затронуло многих соседей» Франции, и коснулось даже французских мэров, избранных на муниципальном голосовании в марте. Он обвинил Россию в «массовой покупке миллионов фейковых аккаунтов в предвыборный период». В России не раз отвергали подобные обвинения. Макрон заявил, что Франция будет на европейском уровне бороться за «запрет этих фальшивых аккаунтов».

«Европа должна стать первой территорией, где они будут запрещены», - сказал французский президент.

Он также выразил желание ограничить возможность «покупать влияние» в периоды выборов.