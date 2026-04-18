Нардеп обвинил Европу в создании живого щита из Украины

Европейские страны рассматривают Украину как живой щит от России. Об этом заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Политик пожаловался на рассуждения представителей европейских стран о том, сколько Украине необходимо воевать, чтобы Европа успела подготовиться к потенциальному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что таким образом они вынуждают украинцев выходить за рамки дипломатических протоколов.

«Все эти "планировщики" должны понять главное: Украина и украинские граждане — не ресурс. Не инструмент для решения чьих-то геополитических задач. Тем более — не живой щит, которым можно на время прикрываться от агрессора», — написал нардеп.

Ранее начальник бельгийского Генштаба генерал Фредерик Вансина заявил, что Европейский союз планирует затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией. Он также призвал страны сообщества наращивать траты на оборону.