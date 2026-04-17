Президент Украины Владимир Зеленский совершил массу преступлений против своих граждан, и поэтому его нужно наградить не премией, а пожизненным сроком. Об этом написал украинский политик, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

Медведук отреагировал на вручение Зеленскому 16 апреля премии «Четыре свободы» за действия, якобы направленные на обеспечения безопасности Европы. По словам политика, даже у «привыкших к европейским извращениям» экспертов это вызвало «тошноту и брезгливость», так как Зеленский «отнял» у своих граждан «кров, политические свободы, жизни и родину».

«За время диктаторского преступного правления кровавого клоуна половина населения выехала, сбежала, отказалась от Украины. И, согласно последним социологическим исследованиям, до 20% оставшихся желают её покинуть. Зеленского за все эти страшные преступления против своих граждан нужно награждать не премией, а пожизненным сроком в лучшем случае», — отметил Медведчук.

Он также отметил, что Зеленский смог нарушить все «четыре свободы», за которые выдается эта премия, а именно: свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от нужды и свободу от страха. Медведчук подчеркнул, что если выдать «вышедшей в тираж проститутке» премию за целомудрие, это «это выглядело бы менее цинично и шокирующе», чем награждение Зеленского премией «Четыре свободы».

«В конце концов, у каждой проститутки в биографии можно найти какие-то социально ответственные поступки, но где найти хоть какой-то намек на защиту хоть каких-то свобод человеком, который ради подавления этих свобод и сохранения своей преступной власти вверг страну в кровавую бойню», — написал политик.

Также депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Зеленский заслуживает не наград, а международного суда. А заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал награду бессмысленной и позорящей Зеленского.

Украинский президент получил премию во время визита в Нидерланды 16 апреля. На церемонии награждения Зеленский назвал Россию «глобальной угрозой».