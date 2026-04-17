Глава ВС Бельгии выдумал несуществующую страну ради критики России

Глава ВС Бельгии Фредерик Вансина сделал ложное заявление о том, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, которой на самом деле не существует. Фейк от генерала вошел в его интервью газете Le Soir.

Выдуманный факт Вансина изложил в качестве подтверждения своих слов о том, что Москва проводит «воинственную» политику и заинтересована в восстановлении Европы образца 1997 года, когда большинство центральноевропейских стран еще не входили в состав НАТО.

«Они только что признали Нарвскую народную республику в Эстонии», — заявил генерал.

Паблики с названиями вроде «Нарвская народная республика» или «Клайпедская народная республика» действительно встречаются в соцсетях. В них обычно по несколько десятков подписчиков, а публикуемый контент включает вымышленную «государственную» символику в виде флагов и гербов, а также фальшивые паспорта несуществующих граждан.

РИА Новости напомнило, что летом 1991 года горсоветы эстонских городов Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ действительно обсуждали возможность объединиться в Принарвскую Советскую Социалистическую республику (ПССР) с последующим вхождением в состав РСФСР. Но тогда эта инициатива не получила развития.