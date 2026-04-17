На Украине заявили о появлении нужных карт в отношениях с Трампом

Самый сложный период отношений Украины и США позади, странам удалось выстроить прагматичный диалог.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, что самый сложный период наших отношений или нашего дипломатического двустороннего трека позади. Нам удалось урегулировать это направление должным образом, очень прагматично, с уважением к позициям друг друга, и у Украины действительно есть карты. Это реальность», — сказал министр.

Сибига добавил, что Киев поддерживает усилия Вашингтона, направленные на достижение справедливого и всеобъемлющего мира на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет открыть Ормузский пролив, заблокированный как Ираном, так и Военно-морскими силами США. По его словам, у Украины уже есть опыт закрытия Черного моря. При этом Зеленский добавил, что президент США Дональд Трамп еще не обращался к стране за помощью.