Эксперт рассказал о «провальной поездке» Зеленского в Европу

Владимиру Зеленскому в ходе поездки в Европу не удалось добиться желаемого финансирования и решения о вступлении в ЕС. А его переводчик одним нецензурным словом описал происходящее на Украине, рассказал «Аргументам и фактам» член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

Ранее офис президента Украины был вынужден экстренно править запись пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, которая велась в официальном YouTube-канале, в связи с излишней эмоциональностью переводчика с украинского языка.

После последних фраз политиков переводчик-синхронист выругался матом. Он также заявил, что «такой пресс-конференции еще никогда не было». Коллега, также задействованная в синхронном переводе, поддержала его фразой «Господи Иисусе» на английском языке.

Скандальная ситуация говорит о провале поездки Владимира Зеленского, который «поехал за деньгами», отметил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«Он просил оружия, денег. На что ему обещали собрать по крохам. Но, главное, Зеленский хотел, чтобы Украину приняли в Евросоюз. На что [министр иностранных дел Польши Радослав] Сикорский сказал, что никакого ускоренного вступления не будет. На этом вояж Зеленского закончился», - отметил эксперт.

При этом, по его словам, нецензурное высказывание переводчика одним словом описало ситуацию, в которой находится сейчас Украина, и жители страны в пабликах уже не раз задавались вопросом, наступил ли уже « *** [конец] или еще нет».