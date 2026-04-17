Стало известно о значительном прогрессе в переговорах США и Ирана

Новый раунд переговоров США и Ирана может привести к заключению меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанский источник.

По его словам, в закулисной дипломатии наметился прогресс и предстоящая встреча двух сторон может привести к подписанию меморандума о взаимопонимании, за которым последует заключение всеобъемлющего соглашения в течение 60 дней.

«Обе стороны в принципе согласны. Технические детали будут согласованы позже», — заявил источник агентства.

Ранее стало известно, что США и Иран не могут договориться о сроке моратория на обогащение урана и судьбе уже наработанного материала. Согласно 14-пунктному плану Вашингтона, Тегеран должен согласиться на 20-летний запрет обогащения урана. Однако иранская сторона, по данным собеседников издания, предлагает остановку только на пять лет.