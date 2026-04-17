Европейцы захотели восстановить отношения с Сирией

Европейский союз (ЕС) планирует возобновить отношения с Сирией.

Об этом со ссылкой на документ в распоряжении редакции сообщает Reuters.

«ЕС планирует углубить взаимодействие с Сирией путем возобновления официальных политических контактов и создания условий для более тесных экономических связей и связей в сфере безопасности», — передает агентство содержание документа.

В документе, распространяемом среди дипведомств стран — членов объединения возобновит действие соглашения о сотрудничестве с Сирией от 1978 года и вскоре начнет «политический диалог высокого уровня».

В мае 2025 года власти ЕС объявили о планах снять все санкции с Сирии.