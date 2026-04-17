Обзор иноСМИ: предупреждение РФ Европе и неожиданный урок войны в Иране

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«120 тысяч дронов от Британии: Москва предупреждает Европу»

Контактная группа по Украине провела заседание в Берлине. На этой встрече министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал поставки 120 тысяч беспилотников различных типов Киеву в 2026 году. Министерство обороны России выступило с предупреждением - планы Европы по расширению поставок беспилотников всё быстрее втягивают европейцев в конфликт с Москвой, пишет немецкая газета Die Welt. На встрече генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что помощь США Украине будет продолжена, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Он заявил о широкой договоренности по обе стороны Атлантики о поддержке Киева.

Хотя США сейчас практически не вносят прямого вклада в помощь, поддерживающие Украину государства зависят от поставок с американских оружейных заводов. Ожидается также дальнейшая финансовая поддержка через ЕС. После выборов в Венгрии, «благоприятствующих Европе», появилась надежда на скорое выделение заблокированного кредита в размере 90 миллиардов евро. Эти средства в том числе предназначены для закупок военной техники. В комментариях к статье Die Welt немецкие читатели заявили, что конфликт становится «всё безумнее и безумнее», а в коррумпированное украинское правительство «вливают миллиарды», которые «отчаянно нужны» самим немцам. Один из комментаторов подчеркнул, что «следующие 90 миллиардов будут просто снова потрачены впустую». Другой читатель удивился, напомнив, что «сами украинцы хотели экспортировать беспилотники», а теперь получат их от Британии.

«Иран и американская военная машина: неожиданный урок»

История полна примеров великих держав, которые каждое утро смотрелись в зеркало и твердили себе, что они лучшие в мире - пока их не щелкали по носу, говорит бывший чиновник Пентагона Майкл Хоровиц. По его мнению, если опираться на историю, то для США сейчас самое время насторожиться, пишет The New York Times. Уже в первый день войны, когда Иран ответил на удары США и Израиля атаками по инфраструктуре в заливе, поле боя радикально изменилось. Ирану не потребовалось много времени, чтобы пустить в ход свое «ормузское оружие»: удары по энергетическим объектам и минирование пролива фактически взяли в заложники глобальный топливный рынок. Но еще более поразительной оказалась простая арифметика боеприпасов. Американские и израильские силы уничтожали множество иранских целей, как военных, так и гражданских, но делали это с помощью экстремально дорогого вооружения, истощая свои и без того хрупкие запасы.

Иранцы, возможно, наносили меньше урона, но обходилось им это гораздо дешевле благодаря кажущимся безграничными запасам недорогих дронов, ракет и мин. Сколько времени потребовалось американцам, чтобы осознать, что они увязли в трясине Ирака и Афганистана? В иранской войне грозная военная мощь США оказалась в ловушке конфликта на истощение уже в первую неделю. Эксперты в области обороны видят в этом начало подлинно новой эры. Новые технологии стремительно подрывают военное преимущество сверхдержав и их запредельно дорогих систем вооружения. Происходящее в Иране, демонстрирует пределы военной силы - по крайней мере, в её классическом понимании, считает эксперт по безопасности Пол Шарр. Постулат, что применение авиации - решающий фактор, на который противник не сможет ответить, повержен. Статус сверхдержавы теперь кажется не столь важным, как способность запускать дроны или создавать собственное оружие за относительно небольшие деньги.

Что произойдет, если саркофаг Чернобыльской АЭС допустит утечки

За несколько дней до 40-й годовщины чернобыльской аварии появились предупреждения об угрозе инцидента на атомной электростанции, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на чешскую прессу. После взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году остатки сооружения были закрыты саркофагом из стали и бетона. Утверждается, что сейчас часть саркофага находится под угрозой обрушения, а повреждение нового покрытия может привести к выбросу радиоактивной пыли.

Чешский физик Владимир Вагнер рассказал, что произойдет в таком случае на электростанции и каковы могут быть последствия. По его словам, в случае повреждения саркофага радиоактивное загрязнение не распространится дальше окрестностей самой АЭС - пыль быстро осядет. Первоначальный саркофаг был построен в большой спешке и в сложных условиях, указал ученый. По его словам, в саркофаге есть нестабильные участки, о которых известно уже много лет. Со временем их состояние может ухудшаться, но это не представляет «непосредственной угрозы». Строительство нового саркофага было завершено в 2019 году. Он герметично закрыл пространство и гарантировал, что «никакие вещества ни при каких обстоятельствах не смогут вырваться наружу». Физик подчеркнул, что ситуацию ни в коем случае нельзя сравнивать с аварией 1986 года.

«Война в Иране: время для Китая, деньги для России, шанс для КНДР»

Пока война в Иране продолжается, а эксперты спорят о её сроках и исходе, сам конфликт уже вовсю перекраивает карту безопасности не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами, меняя глобальный баланс сил, пишет американский портал 19FortyFive. Решение Израиля и США начать бомбардировки изменило линию фронта в противостоянии США с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей - «альянсом по расчету», который твердо намерен бросить вызов Америке. По мнению автора статьи, если конфликт продолжит разрастаться и расширяться, это может вызвать цепную реакцию на других театрах военных действий и привести к более масштабной войне, способной трансформировать всю мировую систему.

Ближний Восток поглощает всё большую долю военных ресурсов США, сужая пространство для маневра в других регионах - особенно в Атлантике и Тихом океане, двух критически важных театрах военных действий. Эта война противоречит урокам Вьетнама и недавней «глобальной войны с терроризмом», рискуя обернуться повторением прошлых ошибок. Войны ведутся ради достижения политических целей. Победа во Вьетнаме не измерялась «количеством убитых», исход в Иране также не будет зависеть от того, сколько катеров и ракетных площадок удастся уничтожить США. Что еще важнее, рост цен на энергоносители ослабил давление на Россию: санкции стали менее эффективными, а Москва получила сверхприбыли на фоне взлета нефтяных котировок. Это также дает Китаю дополнительное время на подготовку армии и расширение флота. Чтобы поддерживать темп своей кампании, Пентагону пришлось перебросить системы ПВО и ПРО из других районов. Это дало России, Китаю и КНДР возможность «проверить на прочность американские гарантии безопасности».

Киты и бело-бурые медведи: Россия сохранила экосистему Курил

В прошлом месяце в Японии вышла книга об экосистемах приграничного региона Японии и России. В ней представлены результаты почти 30-летних экологических исследований четырех островов Курильской гряды, дополненные цветными фотографиями. Книга полна ценных сведений по разным темам - от обитающих на острове Кунашир белых медведей до богатого мира китообразных, пишет японская газета Yomiuri. Экологические исследования начались в 1999 году благодаря программе безвизовых обменов на четырех островах, что позволило японским и российским ученым обмениваться опытом непосредственно на местах.

Ученые проводили исследования бурых медведей на Кунашире в 2009, 2010 и 2015 годах. Выяснилось, что около 30 процентов замеченных особей имеют уникальный бело-бурый окрас шерсти. Предполагается, что светлым особям легче охотиться. Профессор Такако Кобаяси отмечает, что послевоенный контроль СССР над островами и наступившая эпоха холодной войны способствовали сохранению их экосистемы. По её словам, природа на этих островах сохранилась гораздо лучше, чем на полуострове Сиретоко, где построены дамбы и другая инфраструктура. По словам профессора, хотя сейчас отношения между Японией и Россией находятся в «глубокой заморозке», эта книга - призыв к возобновлению совместных исследований.