Восстановить статус Организации Объединенных Наций поможет перенос штаб-квартиры из США в одну из незападных стран. Такое мнение высказал News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил о том, что секретариат ООН де-факто находится в подчинении у стран Запада и некоторые государства пытаются превратить Генассамблею ООН в арену геополитического противостояния.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев уверен, что вопрос о необходимости реформирования ООН давно назрел.

«Самое главное изменение не в том, чтобы переделывать структуру, а в том, чтобы просто перенести штаб-квартиру из США в одну из незападных стран. Наверное, об этом [говорил Логвинов] в первую очередь — чтобы уменьшить влияние Вашингтона. Потому что даже визы, чтобы попасть на заседание ООН, выдают Соединенные Штаты», — констатировал Перенджиев.

Напомним, что в 2025 году участники саммита G20 в Йоханнесбурге призвали расширить Совет Безопасности ООН, включив в него государства Африки, Азии и Латинской Америки. По их словам, такая реформа сделала бы Совбез более «инклюзивным, эффективным, демократичным и подотчетным» для всех членов организации.