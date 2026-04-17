Ближайшие союзники Трампа решили отдалиться от него

Ближайшие европейские союзники президента США Дональда Трампа начали отдаляться от него после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах в республике.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Нам нужно держаться на расстоянии», — заявила французский политик Марин Ле Пен своим коллегам по партии «Национальное объединение» в ходе встречи.

По данным журнала, американский лидер стал «настолько политически токсичным» в Европе, что даже его ближайшие идеологические союзники «все чаще рассматривают его как помеху».

14 апреля агентство Bloomberg сообщило, что ультраправые в странах Европейского союза (ЕС) пересмотрели свое отношение к Трампу после поражения Орбана на выборах. В частности, вице-президент «Национального объединения» Луи Алиот заявил, что каждая страна должна защищать свои национальные интересы, а «интересы Франции не всегда совпадают с интересами США».

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Будапешт будет и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. Он также отметил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, однако звонить первым не планирует.