Франция вычеркнула Рютте и фон дер Ляйен — саммит по Ормузу меняет формат

Париж ужесточил формат международной встречи по Ормузскому проливу и отказался включать в список гостей генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Решение принято на фоне подготовки саммита, который Франция и Великобритания намерены провести на текущей неделе после блокады Ормузского пролива США.

По информации издания, французская сторона дважды исключала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, предложенного Лондоном. В Елисейском дворце настаивают на том, чтобы встреча прошла преимущественно с участием лидеров государств.

Также уточняется, что президент США Дональд Трамп не примет участия в переговорах. Не ожидается и присутствие других американских чиновников. При этом премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены проинформировать Трампа о результатах встречи.

Подготовка саммита проходит на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Ранее главы МИД стран коалиции, обсуждающей разблокировку маршрута, провели онлайн-консультации и рассмотрели возможные ограничения в отношении Ирана. На прошлой неделе состоялась встреча представителей военных ведомств государств, входящих в коалицию.

13 апреля ВМС США начали блокировать морское движение, связанное с иранскими портами по обе стороны пролива. Через этот маршрут проходит около пятой части мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Вашингтон заявляет, что суда, не связанные с Ираном, могут продолжать движение при условии отсутствия платежей Тегерану. Иран официально не вводил такую плату, однако ранее допускал возможность ее появления.

Военная напряженность сохраняется с конца февраля, когда США и Израиль начали удары по объектам на территории Ирана. По имеющимся данным, погибли более трех тысяч человек. 8 апреля стороны объявили о временном прекращении огня сроком на две недели. Переговоры, прошедшие после этого в Исламабаде, результата не дали.

О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако после этого США приступили к блокаде иранских портов. Посредники продолжают попытки согласовать новый раунд переговоров.