Премьер Украины рассказала, что должен получить Киев по итогам конфликта

Украина по итогам конфликта с Россией должна получить гарантии безопасности и план восстановления страны.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет Reuters.

«Я мечтаю, что эта война закончится, но она должна завершиться с надлежащими гарантиями безопасности, надлежащим планом процветания, планом реконструкции и восстановления. Это дало бы украинцам возможность жить той жизнью, которую они заслуживают, потому что они так упорно боролись», — рассказала Свириденко.

Она также подчеркнула, что Украина «заслуживает» вступления в ЕС, и сейчас «самое подходящее время» для того, чтобы «ускорить» процесс евроинтеграции страны.

В марте президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ с занимаемой части Донбасса. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины не зависят от вывода ВСУ из Донбасса.

Также в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности находятся на повестке переговоров по урегулированию украинского кризиса.

В конце марта Рубио рассказал, что Вашингтон уведомил Зеленского о том, что Украина получит от западных союзников гарантии безопасности лишь после того, как боевые действия завершатся.

16 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, отметив при этом, что сейчас большую часть его внимание занимает Иран.

15 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему выражает готовность к переговорам с США по Украине. 9 апреля Лавров сообщил, что переговоры продолжаются неформально и конфиденциально.