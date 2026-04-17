Макрон выразил поддержку плану Трампа по Ливану

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о полной поддержке перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», о котором накануне объявил президент США Дональд Трамп.

С таким обращением французский лидер выступил в соцсети X.

«Я выражаю обеспокоенность тем, что оно может быть подорвано продолжением военных действий», — написал Макрон.

Он призвал обеспечить безопасность гражданского населения по обе стороны границы между Ливаном и Израилем.

Французский лидер потребовал от «Хезболлы» отказаться от оружия, а от Израиля — уважать суверенитет Ливана и прекратить войну.

Ранее президент Макрон призвал США и Иран к возобновлению переговоров в Исламабаде. Он также призвал соблюдать режим прекращения огня, включить в него Ливан, а также открыть Ормузский пролив, отменив пошлины и иные ограничения.