Раскрыта истинная причина желания Трампа завершить конфликт с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп хочет найти способ поскорее завершить конфликт с Ираном из-за противостояния США с Китаем.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Главная причина, по которой Трамп хочет найти способ положить этому конец, заключается в том, что кампания бомбардировок Ирана подходит к концу. Каждая ракета повышенной дальности, которую мы запускаем сейчас, ослабляет нас в сдерживании Китая», — заявил собеседник издания.

25 марта кандидат политических наук, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин в беседе с «Лентой.ру» указал, что на сегодняшний день военно-морские силы (ВМС) США и Китая видят друг в друге возможных противников, поэтому Пекин может готовиться к боевым действиям у ключевых американских военных объектов.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер подчеркнул готовность Москвы содействовать поиску дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также оказывать посреднические усилия для установления долгосрочного мира в регионе.