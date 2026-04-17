Украинцев не возмущает, что оккультизм укоренился среди представителей политической власти страны. Как сообщает News.ru, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, на Украине есть более серьезные вопросы, которые давно должны были подтолкнуть людей «на определенные действия».

«Но, к сожалению, этого мы не наблюдаем. Это лишь подчеркивает то, что на Украине установлена полная диктатура, но массовых протестов или митингов мы не видим», — заявил Килинкаров.

Экс-нардеп также напомнил, что Владимир Зеленский недавно посетил Нидерланды, чтобы получить награду за свободу слова. Он допустил, что на Западе может быть «специфическое представление о свободе слова», однако со стороны вручение подобной награды главе киевского режима «выглядит смехотворно».