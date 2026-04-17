В Европе разгорелись споры о роли США в миссии в Ормузском проливе

Франция и Германия не могут договориться об участии Соединенных Штатов в обеспечении безопасности морских путей в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позициями сторон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на вовлечении Вашингтона, тогда как Франция выступает за участие только «невоюющих» стран. Лидеры обсудят разногласия на встрече в Париже, куда США не приглашены. В мероприятии примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджия Мелони.

«Мы обсудим это подробнее и, если потребуется, примем решение», — заявил Мерц накануне конференции.

Британская инициатива по обеспечению свободы судоходства, по данным источников, носит «исключительно оборонительный характер» и включает поддержку страховой отрасли и усилия по разминированию. При этом любое вмешательство европейских стран возможно только после установления мира с Ираном.

Ранее в Европе захотели создать коалицию для содействия судоходству в Ормузском проливе без участия США. Европейские страны разрабатывают план по созданию широкой коалиции для обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив, включая отправку минно-разведывательных и других военных кораблей.