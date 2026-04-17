Стало известно о готовности Трампа пойти на компромисс с Ираном

Президент США Дональд Трамп хочет скорого завершения конфликта с Ираном и был бы готов пойти на компромисс с Исламской Республикой в некоторых вопросах.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп серьезно настроен на переговоры и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать ему то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и уйти», — заявил высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива, знакомый с ходом мирных переговоров.

По мнению собеседника издания, американский лидер согласился бы на «большее количество компромиссов ради окончания конфликта».

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер подчеркнул готовность содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира в регионе.