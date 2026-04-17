Трампа предупредили о высокой цене блокады Ормузского пролива

США могут заплатить высокую цену за дальнейшую блокаду Ормузского пролива.

Об этом пишет Politico со ссылкой на экспертов.

«Белый дом заявил, что военные могут поддерживать блокаду столько, сколько потребуется. Но аналитики полагают, что продолжительная блокада может дорого обойтись не только из-за увеличения риска глобальной рецессии, вызванной нехваткой нефти, но и из-за операции с участием около 10 000 американских моряков, морской пехоты и летчиков», — утверждается в публикации.

По данным экспертов, все вышеописанные факторы могут привести к истощению военных ресурсов и боеготовности США.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США будут вести блокаду иранских портов в Ормузском проливе сколько, сколько посчитают нужным.