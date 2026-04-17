Хуситы могут нанести новый удар по мировой экономике

Если конфликт на Ближнем Востоке перекинется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, нынешний энергокризис рискует многократно усилиться, пишут «Известия» со ссылкой на анализ CNN.

Йеменские хуситы уже заявляли о возможности перекрыть этот маршрут. Пока угрозы не реализованы, но техническая возможность сохраняется. Им необязательно каждый раз поражать цели — достаточно регулярных атак, чтобы суда перестали ходить через пролив.

Баб-эль-Мандеб — один из ключевых логистических узлов планеты. В обычном режиме через него ежедневно проходит около 8,8 млн баррелей нефти (10–12% морской торговли углеводородами), 8% мирового СПГ и до 15% глобального коммерческого флота. Саудовская Аравия использует порты на западном побережье как страховку от перебоев в Ормузе. Если хуситы заблокируют пролив, эта резервная артерия потеряет смысл — нефть окажется запертой. Пострадают и поставки российской нефти в Индию и Китай, которые идут через Красное море, говорится в материале.

Параллельно США перехватывают танкеры «теневого флота» с иранской нефтью, основным покупателем которой является Китай. Силовой захват судов, связанных с китайским капиталом, грозит жестким дипломатическим конфликтом между Вашингтоном и Пекином, что ударит по глобальным цепочкам поставок сильнее ближневосточных проблем.

Блокировка Баб-эль-Мандеба заставит суда огибать Африку через мыс Доброй Надежды, добавляя 10–15 суток к рейсу. Это изымет из оборота до 20% свободного тоннажа, поднимет ставки фрахта и страховки, а выросшие издержки лягут на плечи конечных потребителей, разгоняя инфляцию.

В сочетании с дефицитом энергоносителей и жесткой монетарной политикой центробанков это делает глобальную рецессию почти неизбежной. Уязвимость системы достигла критической отметки, и дополнительное напряжение между США и Китаем может стать финальной точкой, подчеркивается в статье издания.