Эксперт раскрыл тайные знаки Мелони на встрече с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме демонстрировала признаки скрытой брезгливости и раздражения. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов, который проанализировал кадры мероприятия.

15 апреля Зеленский прибыл в Рим, где встретился с Мелони. Переговоры проходили на фоне обострившегося конфликта между премьером Италии и президентом США Дональдом Трампом. Наблюдатели считают, что это могло оказать влияние на эмоциональный фон переговоров.

Панкратов отметил, что Мелони выглядит как политик, которой приходится разыгрывать «натужную сцену якобы теплого союзничества», не имея для этого ни внутреннего ресурса, не желания демонстрировать симпатию.

«При анализе фото в глаза бросается не совсем резкое отторжение, а некий хронический эмоциональный голод. В рукопожатиях нет ни напора, ни настоящего включения: кисть дается, но плечи остаются отведенными, шаг вперед не делается, как будто контакт отрабатывается по обязанности — зафиксировать момент для прессы и тут же его закончить», — пояснил эксперт.

Панкратов добавил, что Мелони при совместном движении стремилась сохранить дистанцию, а легкое касание плеча во время ходьбы выглядит как сигнал: «я признаю твое присутствие, но не пускаю тебя ближе». Кроме того, на отдельных кадрах видно скрытое раздражение или брезгливость: губы премьера слегка ассиметричны, взгляд направлен из-под бровей, а на лице «много усталости».

Эксперт также подтвердил, что искреннего расположения со стороны политика нет. Лицо Мелони «больше пустое, нежели живое», а мимика «экономная».

«Финальное объятие выглядит как театральная точка, поставленная ради правильной картинки. Камеры получают кадр "единства", но тело не врет: руки обнимают, но не затягивают человека к себе, корпус стоит отдельно, не растворяясь в контакте, а свободная часть фигуры остается жесткой, собранной, как на построении», — пояснил специалист.

По мнению Панкратова, создается впечатление не партнерства, а «изнуряющего протокола». Внутренне итальянский премьер держит главу киевского режима «на вытянутой руке».