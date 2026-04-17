Французский аналитик рассказал о преимуществах жизни в России

Россия отличается от Франции высокой безопасностью жизнь, чистотой в городах и экономическими реформами, благоприятствующими развитию бизнеса. Об этом заявил РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.

По словам Моро, он уже 25 лет живет в России, является многодетным отцом и знает, что его семья в российской столице находится в безопасности.

«Я не беспокоюсь о своих детях, если они возвращаются домой поздно, я знаю, что риска практически нет. Чего нельзя сказать о членах моей семьи, которые остались во Франции, о моих друзьях, особенно тех, кто живет в Париже», - отметил он.

Также французский аналитик подчеркнул, что его соотечественников, приезжающих в Россию, поражает чистота на улицах, а также опрятность в одежде русских. Эксперт обратил внимание и на экономические реформы в стране.

«Нам [французам] нужно просто скопировать и вставить их в нашу систему. В частности, я имею в виду упрощение налогообложения для индивидуальных предпринимателей», - пояснил Моро.

Ранее американский блогер Дэн Касл сравнил Москву и Нью-Йорк. По словам американца, в российской столице «мусора вообще нет», а Нью-Йорк «утопает в грязи и заполонен бездомными и наркоманами».