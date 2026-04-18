Президент Кубы заявил о готовности страны к защите в случае агрессии

Куба готова к защите страны в случае внешней агрессии, несмотря на приверженность мирной политике, заявил президент республики Мигель Диас-Канель в интервью RT.

«Мы не страна, которая призывает к войне или продвигает войну, но мы ее не боимся, если придется защищать родину», — сказал Диас-Канель.

По его словам, в республике осуществляется концепция «войны всего народа», основанная на участии всего населения в обороне острова. Диас-Канель также отметил, что в вопросах обороны Куба не зависима ни от какой другой страны, несмотря на то, что у республики есть отношения военного сотрудничества с дружественными странами.

Президент Кубы сделал заявление по поводу войны с США

«В ситуации агрессии, независимо от политической и иной поддержки, которую нам могут оказать, мы рассчитываем на силу наших Революционных вооруженных сил, наших институтов, нашей территориальной системы обороны», — заявил президент Кубы.

До этого Куба попыталась передать американскому президенту Дональду Трампу секретное письмо через неофициальные каналы, предупредив о готовности к вторжению США. Остров хочет примирения с Вашингтоном и развития экономических отношений, однако Пентагон, по данным СМИ, уже активизировал планирование военной операции.

Ранее в Пентагоне отказались спекулировать на тему подготовки операции США на Кубе.