Куба попыталась передать секретное письмо лично Трампу

Внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро на минувшей неделе договорился с влиятельным гаванским предпринимателем о доставке секретного письма лично американскому лидеру Дональду Трампу в обход привычных дипломатических каналов. Такие данные приводит The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников в США.

При этом письмо было оформлено по дипломатическим правилам и имело официальную печать Кубы. В послании президенту США предложили экономические и инвестиционные соглашения, а также смягчение санкций. Однако, помимо этого, Куба пригрозила подготовкой к вторжению в Соединенные Штаты.

Ранее Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. Американский лидер назвал Кубу страной в упадке, которая «уже давно очень плохо управляется».