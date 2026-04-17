Стармер уволил главу дипломатии — кризис в МИД Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, решение было принято 16 апреля на фоне новых подробностей вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США. Ранее сообщалось о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Роббинс занимал ключевой пост в системе внешнеполитического ведомства, совмещая функции главы корпуса госслужащих и заместителя министра иностранных дел. Формально должность руководителя министерства в Великобритании занимает политик, а административное управление осуществляют карьерные чиновники.

Как утверждают источники, официального объявления об отставке пока не было. При этом ранее СМИ сообщали, что кандидатура Мандельсона была продвинута, несмотря на отсутствие полного согласования со стороны служб безопасности.

Правительство заявило, что Стармер не был осведомлен о деталях процесса назначения. Вместе с тем в СМИ появилась версия о возможном давлении со стороны канцелярии премьера.

После публикаций представители оппозиции, включая лидера Консервативной партии Кеми Бэйднок, обвинили главу правительства в недостоверных заявлениях в парламенте и потребовали его отставки.

Ожидается, что Стармер выступит с разъяснениями перед депутатами 20 апреля. Ранее он заявлял, что сожалеет о назначении Мандельсона и не знал о характере его контактов с Эпштейном на момент принятия решения.