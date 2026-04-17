В Великобритании начался суд по делу о подрывах «Северных потоков»

В Высоком суде Англии и Уэльса начались слушания по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лондонский судебный орган.

Истцом выступает компания-оператор Nord Stream, которая требует от ответчика — страхового рынка Lloyd's of London — выплатить страховку в размере €580 млн. Предполагается, что процесс под руководством судьи Клэр Молдер будет идти около пяти недель.

Слушания будут сосредоточены на вопросе страховых выплат, и суд не станет устанавливать, кто именно подорвал трубопроводы. Компания Lloyd's of London настаивает, что подрывы были совершены либо по указанию государства (России, США или Украины), либо негосударственными акторами с Украины вследствие военного конфликта между Москвой и Киевом, и поэтому подпадают под исключения из страхового полиса.

В Nord Stream подчеркивают, что трубопроводы не находились в зоне конфликта, не были военным объектом, а причиненный им ущерб не способствовал достижению военных целей какой-либо из сторон.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв газопровода «Северный поток» был направлен против совладельцев этой инфраструктуры из Германии и пространства Европейского союза в целом с точки зрения энергетической безопасности.

Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В декабре прошлого года Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на российских газопроводах с высокой долей вероятности заказала Украина.

Ранее в МИД заявили о нежелании Берлина сотрудничать в расследовании терактов на «Севпотоках».