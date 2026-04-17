Пока вы спали: ультиматум Трампу и публичный конфуз Хегсета

СМИ: Хегсет публично опозорился в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хегсет опозорился во время богослужения в Пентагоне. Говоря о спасательной операции американских летчиков в Иране, он процитировал монолог из фильма "Криминальное чтиво", выдав его за библейскую молитву, пишет РИА Новости со ссылкой на американскую газету USA Today.

"Хегсет, который ранее молился о "всепоглощающей жестокости действий" во время богослужения, похоже, перефразировал цитату, вероятно, из "Криминального чтива", а не из Священного Писания", — говорится в публикации.

По данным газеты, вместо библейской фразы "Я Господь" Хегсет сказал позывной "Сэнди Один", процитировав персонажа Сэмюэля Л. Джексона из фильма Квентина Тарантино.

США не одержат победу в конфликте с Ираном, заявил Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, принимая начальника штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршала Асима Мунира, заявил, что США не одержат победу в конфликте с Ираном. По его словам, война невыгодна никому, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Ирана.

"США в этом конфликте не победят, но именно страны региона и мира понесут серьезные убытки", - сказал Пезешкиан.

Он также отметил, что война не в интересах ни одной из сторон.

Трамп заявил, что США не помогут Италии после отказа Рима в поддержке

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с премьером Италии Джорджей Мелони заявил, что США не станут помогать Италии. По его слова, Рим якобы отказался помогать Вашингтону, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.

"Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их", - написал Трамп.

Заявление Трампа сопровождались ссылкой на статью в британской Guardian об отказе Италии предоставлять свою авиабазу на Сицилии для военных самолетов США, участвующих в военной операции против Ирана.

"Можете не проснуться": в ЕС ответили на слова Медведева о БПЛА

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев послал серьезное предупреждение Западу, назвав места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов, сообщает РИА Новости со ссылкой на его YouTube-канал.

"Спите спокойно, европейские партнеры. Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь", — сказал журналист.

Христофору отмечает, что речь идет не просто об объектах производства БПЛА, а о реальной опасности ударов, что станет катастрофой для Европы.

В Вашингтоне выдвинули ультиматум Трампу

Сенатор от демократической партии Крис Ван Холлен заявил, что США обязаны прекратить поставки оружия Израилю, остановив президента США Дональда Трампа любой ценой, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в социальной сети X. Таким образом сенатор прокомментировал провал резолюции об остановке военной помощи Тель-Авиву.

"Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой", — написал Ван Холлен.

Он также обвинил правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирного населения в секторе Газа.