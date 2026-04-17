Трамп раскрыл одну договоренность с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился передать Вашингтону обогащенный уран с объектов, подвергшихся ударам в июне 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

© Лента.ру

«Они согласились передать нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землей из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2», — сказал американский лидер.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран.

США начали новую операцию против Ирана

13 апреля Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров в Исламабаде объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.