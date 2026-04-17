Британский аналитик назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Европейский союз (ЕС) из-за кризиса военного производства способен оказывать Украине помощь только в сфере производства беспилотников.

«Они занялись дронами. (…) Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости», — сказал аналитик.

Меркурис отметил, что ранее европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, тогда как теперь все, на что они способны, — это помогать Украине производить БПЛА на ее территории.

«Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе в целом», — пояснил эксперт.

Он также предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который пока еще способны.

