Нетаньяху грозит тюрьма в Израиле: вот почему он нападает на Иран, Ливан и Турцию

Переговоры Ирана и США зашли в тупик, несмотря на действующее шаткое прекращение огня, в мире назревает энергетический кризис из-за блокирования Ормузского пролива, города Ливана разбомблены в борьбе ЦАХАЛ с Хезболлой, мировую экономику ждет рецессия. Тем временем в Израиле начались судебные слушания по делам против премьера Биньямина Нетаньяху. Аналитики китайского издания Sohu уверены в прямой связи между этими событиями. «ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи.

© kremlin.ru

«Параллельно с переговорами в Исламабаде в середине апреля обстановка в регионе продолжает ухудшаться. Практически синхронно с дипломатическими контактами США и Ирана Израиль активизировал удары по территории Ливана. Основной целью атак остается движение «Хезболла», которое рассматривается как ключевой союзник Ирана. Такие действия усиливают давление на Тегеран и одновременно служат инструментом влияния на ход переговоров», – пишут обозреватели из КНР.

Нетаньяху пригрозил уничтожить целый город на юге Ливана

На этом фоне внутренний кризис в Израиле только усиливает нестабильность, отмечают они. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в гуще судебных разбирательств. Речь идет сразу о нескольких делах, связанных с обвинениями в коррупции и злоупотреблении полномочиями. То что жесткая внешняя политика может быть попыткой отсрочить юридические последствия, не исключают ни в Израиле, ни в Китае.

Аналитики напомнили, что еще перед боевыми действиями в секторе Газа положение Нетаньяху внутри Израиля начало стремительно ухудшаться – в стране проходили массовые протесты против судебной реформы, которую воспринимали как попытку узурпировать власть премьером и лояльными ему военными генералами. Нетаньяху грозили досрочные выборы при крайне низких рейтингах.

Тогда военная кампания смогла отсрочить вопрос об отставке. Теперь же Израиль втянут в полномасштабную войну с Ираном и боевые действия с Хезболлой. В Тель-Авиве уже идут разговоры, что следующей на очереди будет Турция.

Вполне вероятно, что за военными действиями Израиля стоит не желания защитить народ, победить врагов или получить другие геополитические выгоды. Сразу несколько войн могут быть следствием попытки Нетаньяху перебить внутриполитическую повестку и уйти от наказания, заключают китайские эксперты.

Ранее Израиль и Ливан договорились о перемирии.