Трамп заявил о согласии Ирана передать «ядерную пыль»

Президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласился передать «ядерную пыль», оставшуюся после американских авиаударов по ключевым иранским ядерным объектам летом 2025 года. Его слова передает The Washington Post.

«У Ирана нет ядерного оружия, и они на это согласились. Иран согласился на это, и согласился очень решительно. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей после атаки, которую мы совершили с помощью бомбардировщиков B-2», — сказал Трамп журналистамю

Иранская сторона пока не подтвердила, что пошла на уступки в ходе встреч с американскими и пакистанскими переговорщиками. Предыдущие заявления США об иранских ядерных обязательствах оказывались неточными или не подтверждались, отмечает WP.

Трамп высказался о возобновлении ударов по Ирану

«Ядерная пыль» — так Трамп описал высокообогащенный уран, который, по данным МАГАТЭ, захоронен глубоко под землей после июньских ударов США по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Его наличие стало ключевым моментом напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

США считают обогащенный уран угрозой, поскольку этот материал может быть использован для создания ядерного оружия.

Ранее Песков заявил, что предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана еще в силе.