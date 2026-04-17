Мадьяр пообещал продолжить политику Орбана в одном вопросе

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал не отменять заморозку цен на бензин и дизельное топливо, введённую действующим правительством Виктора Орбана. Об этом он сообщил в соцсетях.

Мадьяр провёл переговоры с главой венгерской нефтегазовой компании MOL Жолтом Хернади и другими топ-менеджерами. В MOL подтвердили, что обеспечат государство бесперебойными поставками топлива, несмотря на турбулентную ситуацию на мировом рынке.

Как уточнил политик, новое правительство не намерено создавать дополнительную нагрузку на бюджет республики.

Он также также призвал ещё действующее правительство Орбана продлить до 30 мая решение о снижении акциза на топливо. Срок его действия истекает 30 апреля.

Напомним что Мадяьр выиграл выборы в парламентс траны 12 апреля, его партия «Тиса» оьошла правящую «Фидес» и взяла конституционное большинство (137 из 199 мест в Госсобрании). Партия Виктора Орбана впервые за 16 лет проиграла, сам премьер пообещал работать на блоаго Венгрии в оппозиции.