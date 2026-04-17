На Западе отреагировали на слова Медведева о БПЛА

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев послал Западу серьезное предупреждение, назвав заводы по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) законной целью. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

«Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов (Владимира) Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь», — отреагировал Христофору.

Медведев пожелал Европе «спокойной ночи» после публикации списка заводов-целей

Ранее Медведев прокомментировал публикацию Минобороны со списком мест производства дронов для Украины в Европе. На своей странице в соцсети X он пожелал «европейским партнерам» спокойного сна.