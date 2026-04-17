Трамп назвал место и срок переговоров Израиля и Ливана

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут мирные переговоры в Вашингтоне через неделю или две. Об этом сообщает ТАСС.

«Они будут встречаться. Вероятно, прибудут в Белый дом в течение четырех или пяти дней», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что для завершения конфликта в Ливане необходимо добиться от Израиля полного прекращения агрессии и огня, немедленного вывода армии с территории Ливана, а также освобождения пленных и возвращения переселенцев.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном с целью разоружения шиитского движения «Хезболла» и установления мира между странами.