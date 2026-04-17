Украинский социолог Алексей Антипович заявил, что 60 процентов украинцев выступают за компромисс на переговорах с Россией. Об этом сообщается на сайте национального антикоррупционного портала.

По его словам, результаты опросов показывают, что каждый шестой украинец хотел бы уехать из страны в ближайшее время, особенно это касается мужчин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова продолжать переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины.