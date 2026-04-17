Трамп заявил о проблеме отказавшихся помочь США стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники Соединенных Штатов по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон всегда оказывал помощь союзникам, при этом не получил ее в «мелкой стычке». Он добавил, что США не смогут рассчитывать на НАТО в крупном столкновении.

«И, следовательно, я считаю, что они заработали себе проблему», — сказал он.

Ранее телеканал CNN отметил, что хаотичная и беспорядочная риторика американского лидера указывает на его желание заключить мирное соглашение с Ираном.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Политики обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде.